Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu

Metin Koçin yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.