- Asayiş

Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu

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Bingöl'de yolda aniden karşısına çıkan ata çarpan otomobilin sürücüsü Metin Koçin yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı at da öldü.

Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu mask
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Metin Koçin yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Otomobil, ilgili, kaza, kişi

05 May 2024 - 07:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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