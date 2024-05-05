Korkunç kaza! Araç kontrolden çıktı; nehre uçtu

Mücahit Furkan Küpeli (27) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprünün yanından, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Mücahit Furkan Küpeli ile otomobilde bulunan Mevlüde (51) ve Mehmet Küpeli'yi (58) kurtarmak için çalışma başlattı.
CAMLAR KESİLEREK KURTARILDILAR
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralılar, otomobilin kesilen camından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.