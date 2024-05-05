- Asayiş

Korkunç kaza! Araç kontrolden çıktı; nehre uçtu

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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından aracın camları kesilerek kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza! Araç kontrolden çıktı; nehre uçtu mask
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Mücahit Furkan Küpeli (27) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprünün yanından, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Mücahit Furkan Küpeli ile otomobilde bulunan Mevlüde (51) ve Mehmet Küpeli'yi (58) kurtarmak için çalışma başlattı.

CAMLAR KESİLEREK KURTARILDILAR

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralılar, otomobilin kesilen camından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye  kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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05 May 2024 - 07:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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