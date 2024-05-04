04 May 2024 - 23:17- Gündem G:

Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı

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Kocaeli D130 Karayolu'nda bir kişi çırılçıplak dolaştı.

Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı mask
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Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı.

Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı

GÖZALTINA ALINDI

Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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04 May 2024 - 23:17 - Gündem

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