Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı

Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.