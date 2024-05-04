04 May 2024 - 22:31- Gündem G:

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı, araçtaki arkadaşı öldü.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı mask
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Ceren Koçak (19) yaralandı, araçtaki arkadaşı Sema Nur Tosun (21) yaşamını yitirdi. 

Kaza, akşam saatlerinde Alaca karayolu Dutluca mevkisinde meydana geldi. Ceren Koçak yönetimindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Tosun, yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Ceren Koçak ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla  ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

# çorum, kaza, Otomobil, ilgili, eğitim, sağlık

04 May 2024 - 22:31 DHA Çorum- Gündem

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