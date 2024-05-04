04 May 2024 - 21:02- Gündem G:

Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

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Aksu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi mask
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde durdurduğu bir kamyonda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 8 milyon 860 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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04 May 2024 - 21:02 AA Antalya- Gündem

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