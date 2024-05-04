04 May 2024 - 20:56- Gündem G:

Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

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Adana'da denize giren 14 yaşındaki çocuk, dalgalara kapılıp boğuldu.

Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu mask
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Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Melih Bozkurt (14), boğuldu. 

Olay, öğleden sonra Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahile gelen Melih Bozkurt, serinlemek için denize girmeye karar verdi. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen Bozkurt, bir süre yüzdükten sonra açığa sürüklenmeye başladı. Bozkurt’un çırpındığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla Bozkurt, denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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04 May 2024 - 20:56 DHA Adana- Gündem

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