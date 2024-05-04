04 May 2024 - 20:50- Gündem G:

Alanya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü.

Alanya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

E.Ü. (22) idaresindeki 07 E 0327 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

# Alanya, İtfaiye, acil, Yangın, Otomobil

04 May 2024 - 20:50 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı mask
'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı
'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı mask
'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber