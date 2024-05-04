Benzin ve motorine indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları değişiyor, araç sahipleri dikkat! Dünkü zammın ardından hem benzin hem de mazot fiyatı indirim geliyor. 4 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para? İşte detaylar…
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM
Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, dolar kurundaki ani bir artış olmadığı takdirde, Pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.
4 MAYIS 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.