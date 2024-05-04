04 May 2024 - 20:06- Gündem G:

Benzin ve motorine indirim geliyor!

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Dün benzin fiyatı 28, motorin fiyatları 26 kuruş artmıştı, LPG’ye ise 1,64 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise akaryakıt fiyatları için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve mazot fiyatı Pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılacak.

Benzin ve motorine indirim geliyor! mask
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Akaryakıt fiyatları değişiyor, araç sahipleri dikkat! Dünkü zammın ardından hem benzin hem de mazot fiyatı indirim geliyor. 4 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para? İşte detaylar…

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, dolar kurundaki ani bir artış olmadığı takdirde, Pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

4 MAYIS 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL


İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL

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04 May 2024 - 20:06 - Gündem

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