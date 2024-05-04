04 May 2024 - 20:03- Gündem G:

Rehabilitasyon öğrencilerinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

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Ardahan'da, rehabilitasyona giden öğrencilerin de bulunduğu yolcu minibüsünü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Rehabilitasyon öğrencilerinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
Rehabilitasyon öğrencilerinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
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Ardahan'da, rehabilitasyona giden öğrencilerin de bulunduğu yolcu minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildiği kazada 1 kişi yaşamanı yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Rehabilitasyon öğrencilerinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ardahan- Çıldır karayolunun Eskibeyrehatun köyü yakınlarında meydana geldi. Rehabilitasyona giden öğrencilerin de aralarında bulunduğu Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 7'si rehabilitasyon öğrencisi 14 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seydi Yıldız (63) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 13 kişi ise tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

Rehabilitasyon öğrencilerinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

Kaynak: DHA

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04 May 2024 - 20:03 DHA Ardahan- Gündem

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