Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.

Hadise, 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı Idool programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

Şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum! Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

2005'te ilk albümü "Sweat"i çıkaran şarkıcı, daha sonra "Stir Me Up" ile adından söz ettirmişti.

2008'de ikinci stüdyo albümü "Hadise"yi çıkaran şarkıcı, Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile temsil ederek dördüncü oldu.

Hadise, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda Türkiye'de istediği gibi bir yere gidip rahatça gezemediğini açıklamıştı.

Sokakta rahat gezemediğini belirten Hadise, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik sektörüyle alakalı da konuşan ünlü isim, "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" dedi.

Kaynak: NTV