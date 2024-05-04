04 May 2024 - 18:56- Magazin G:

Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen Sing Again adlı programda jüri üyesi oldu.

Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor mask
Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor
Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.

Hadise, 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı Idool programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

Şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum! Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor

2005'te ilk albümü "Sweat"i çıkaran şarkıcı, daha sonra "Stir Me Up" ile adından söz ettirmişti.

2008'de ikinci stüdyo albümü "Hadise"yi çıkaran şarkıcı,  Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile temsil ederek dördüncü oldu.

Hadise, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda Türkiye'de istediği gibi bir yere gidip rahatça gezemediğini açıklamıştı.

Şarkıcı Hadise Belçika'da jüri üyesi oluyor

Sokakta rahat gezemediğini belirten Hadise, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik sektörüyle alakalı da konuşan ünlü isim,  "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" dedi.

Kaynak: NTV

# jüri, Hadise, Sosyal, şarkıcı, türkiye, İstanbul, Bir, ilgili, Yer

04 May 2024 - 18:56 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi! mask
Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi!
Bir zamanların yıldız ismiydi. Antalya'ya veda ettiğini açıkladı mask
Bir zamanların yıldız ismiydi. Antalya'ya veda ettiğini açıkladı
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama mask
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj mask
Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj
Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti mask
Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti
Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu mask
Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber