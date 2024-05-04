MSB açıkladı: Pençe- Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

Kaynak: DHA