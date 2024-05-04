04 May 2024 - 18:54- Gündem G:

MSB açıkladı: Pençe- Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: Pençe- Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi mask
MSB açıkladı: Pençe- Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

Kaynak: DHA

# MSB, terörist, Sosyal

04 May 2024 - 18:54 DHA Ankara- Gündem

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