04 May 2024 - 18:12- Magazin G:

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori evlendi!

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Şarkıcı Yasemin Mori ile müzisyen Emre Irmak evlendi.

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori evlendi! mask
Ünlü şarkıcı Yasemin Mori evlendi!
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Şarkıcı Yasemin Mori yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyordu.

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori evlendi!

Yasemin Mori bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak ile evlendi. Mori, sürpriz nikâhı sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikli fotoğrafıyla ilan etti.

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori evlendi!

PAYLAŞIMA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Şarkıcı paylaştığı pozuna ise "Emre Irmak ve Yasemin Mori Irmak... Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir!" notunu düştü.

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri tarafından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: MYNET

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04 May 2024 - 18:12 - Magazin

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