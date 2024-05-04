Alanya'da okul servis aracının camını kıran öfkeli baba-oğul serbest bırakıldı

Dün trafikte yol vermeme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Dinek Mahallesi'nde trafikte yaşanan yol vermeme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine F.S, H.Ş'nin kullandığı servis aracını durdurmuştu. F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)

Kaynak: AA