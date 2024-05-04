İngilizce dersinde ‘Hayvanlar’ ünitesini, sınıfa yuva yapan kumruları gözlemleyerek işliyorlar

YALOVA’da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, açık unutulan okul penceresinden içeri giren kumrular, bir sınıfa yuva yaptı. Tatil dönüşü karşılaştıkları manzara karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, yumurtadan çıkan yavrulara ‘Fındık’ ve ‘Fıstık’ adını verdi. Anne ve babanın yavrularını beslemeye geldikleri anları, büyük bir sessizlik ve dikkatle takip eden öğrenciler, İngilizce dersindeki ‘Hayvanlar’ ünitesini de kumru ailesini gözlemleyerek işleme şansı yakalıyor.

Yalova'da eğitim veren 700. Yıl Osmangazi İlkokulu’nun pencerelerinden biri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde açık unutuldu. Okulda kimse olmayınca 2 kumru açık unutulan 2-B sınıfının penceresinden içeri girerek, sınıf dolabının üstündeki kutunun içine yuva yaptı. Öğrenciler, kendilerini bekleyen sürprizden habersiz tatile dönüşü okula geldiklerinde, sınıftaki kumru yuvası ile karşılaşınca hemen öğretmenlerine haber verdi. İngilizce Öğretmeni Semiha Dinçer Topaktaş ise bu sürprizi fırsata çevirdi. ‘Hayvanlar’ ünitesini anlattığı öğrencilerine, kumruları örneklendirerek ders verdiğini söyleyen Topaktaş, “Kumrularımız sınıfımıza ziyarete geldiler. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Aynı zamanda dersle ilgili bütünleştirince 'Canlılar Ünitesi' ile birlikte, çocuklarımızın bazı bilgileri canlı canlı görmelerine vesile oldu. Kumruların değişimini, anne-babanın değişimlerini seyrettiler. Bu süreci canlı olarak gözlemledik. Çok mutluyuz, sınıfımıza böyle bir ziyaret olduğu için” dedi.

SINIFTA ARTIK ÇIT ÇIKMIYOR

Hayvanların yaşamlarını sınıftaki kumru yuvası sayesinde görerek öğrenme şansı yakalayan öğrenciler, yuvadaki yumurtalardan, 2 yavrunun çıkışına da şahit oldu. Öğrenciler, ‘Fındık’ ve ‘Fıstık’ adını verdikleri yavruların, açık bırakılan sınıf penceresinden içeri giren anne ve babaları tarafından nasıl beslendiğini de görme şansı yakaladı. Öğrenciler, o anlarda kumruları rahatsız etmemek için de sessizliklerini koruyor. Yavru kumruların da yaşadığı sınıfta, eğitim ve öğretimin artık daha dikkatli ve sessiz bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken Topaktaş, “Kumruların, anne-babanın değişim süreçlerini gözlerken, sınıfta ders esnasında sessizleşiyoruz. Çünkü anne ve baba eğer sessiz bir ortam sağlanmazsa, yavrularını beslemeye gelmekte tedirgin oluyorlar. Bir annenin gelip evladını beslemesini, bir babanın evladını besleyişini, gözlemlemiş olduk çocuklarımızla. Çok keyifli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Yavru kumrularımızın adını ‘Fındık’ ve ‘Fıstık’ koyduk. ‘Fındık’, ‘Fıstık’ artık sınıfımızın bir parçası oldu. Büyüdüklerinde ve uçmaya başladıklarında, daha doğrusu sınıfımızdan gittiklerinde oldukça üzüleceğiz. Sanırım mezun edeceğim. Kumrularımız mezun olacak” diye konuştu.

‘İNŞALLAH BİZİ ZİYARETE GELİRLER’

Kumruları görmek için artık okula daha heyecanlı ve mutlu bir şekilde geldiğini belirten öğrencilerden Nehir Kara, “Bayram tatilinden sonra geldiğimizde bir baktık yavrularına yuva yapmışlar. Yumurtalarını yapmışlar. Yavruları çıkınca çok mutlu olduk. Koşup öğretmenimize söyledik, heyecanlandık. Onlar gidince biz çok üzüleceğiz. İnşallah bizi ziyaret etmeye de gelirler” dedi.

Delila Kurt da “22 Nisan’da yavruları çıkmaya başladı. Sonra büyümeye başladılar. Anneleri her gün geliyor, yer değiştiriyorlar. Besliyorlar, solucanlar, böcekler veriyorlar. Çok mutlu oluyoruz, gittikleri zaman da çok üzüleceğiz” diye konuştu.