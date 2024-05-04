Korkunç olay: Muhtar, tartıştığı vatandaşın kollarını kırdı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavga ettiği Turgay G.'nin kollarını kırdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Sakarca Mahalle Muhtarı Mesut Kılıçaslan, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sakarca Mahallesi'nde ilk kez muhtar seçilen Mesut Kılıçaslan, 1 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde Kıraç Mahallesi'nde karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunan Turgay G. ile tartıştı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mesut Kılıçaslan kavga sırasında Turgay G.'nin kollarını kırdı. Polisin gözaltına aldığı Mesut Kılıçaslan, Ağlasun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Mesut Kılıçaslan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.