04 May 2024 - 17:21- Gündem G:

Korkunç olay: Muhtar, tartıştığı vatandaşın kollarını kırdı

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Burdur'da muhtar kavga ettiği kişinin kollarını kırdı. Olayda muhtar, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Korkunç olay: Muhtar, tartıştığı vatandaşın kollarını kırdı mask
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavga ettiği Turgay G.'nin kollarını kırdığı gerekçesiyle  polis tarafından gözaltına alınan Sakarca Mahalle Muhtarı Mesut Kılıçaslan, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sakarca Mahallesi'nde ilk kez muhtar seçilen Mesut Kılıçaslan, 1 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde Kıraç Mahallesi'nde karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunan Turgay G. ile tartıştı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mesut Kılıçaslan kavga sırasında Turgay G.'nin kollarını kırdı. Polisin gözaltına aldığı Mesut Kılıçaslan, Ağlasun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Mesut Kılıçaslan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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04 May 2024 - 17:21 - Gündem

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