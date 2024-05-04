Bakan Uraloğlu: 21 yılda trafik hacmi yüzde 195 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt kilometre değerine ulaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi. Uraloğlu, ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış görüldüğünü belirterek, "En çok trafik hacmi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik hacmi 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin oldu. İstanbul- Tekirdağ Devlet Yolu'nun bazı kesimlerinde Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştı. İstanbul- Kocaeli Devlet Yolu'nun çeşitli noktalarında 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçti" diye konuştu.

Uraloğlu, İzmir şehir merkezinde KGM sorumluluğundaki bazı kesimlerde günlük trafiğin 70 bin aracın üzerine çıktığını, Konya şehir geçişindeki kesimlerde 100 bini aştığını, Ankara- Sincan- Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıktığını, Ankara Havalimanı'na erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerde ise günlük araç sayısının 70 bini aştığını belirtti. Uraloğlu, Ankara- Gölbaşı arasında da her gün 80 bin aracın seyahat ettiğini, Ankara'yı Polatlı tarafına bağlayan Ankara-Temelli Yolu'nu da her gün 60 binin üzerinde araç kullandığını kaydetti. Uraloğlu, Ankara'nın şehir içi trafiğini rahatlatan önemli yollardan biri olan Eskişehir Çevre Yolu'nda da trafik hacminin günlük 70 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yol kesiminde günlük trafiğin 70 bini geçtiğini, Samsun Çevre Yolu'nun her gün 60 bin araç tarafından kullanıldığını, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu ve trafik hacminin 90 bine ulaştığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, yüksek trafik alan yollardan biri olan Antalya- Alanya Yolu'nda da günlük araç hacminin 90 bini bulduğunu, Bursa- Karacabey Yolu'nda 70 bin sınırının aşıldığını belirtti. Uraloğlu, "Otoyol kesimlerinde; Çatalca- İzmit güzergahındaki çeşitli noktalarda 100 bin, Mahmutbey- Çamlıca güzergahında 100 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çeşitli noktalarda 90 bin, Ankara Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, Bursa Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, İzmir Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, Adana Çevre Yolu'ndaki çeşitli kesimlerde trafik hacminin 90 bine ulaştığı görülüyor. 2003 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt kilometre değerine ulaştı. Bu sayılar, bu yolları yaparak ne kadar yerinde bir karar verdiğimizin de en büyük kanıtıdır. Bizler hizmet için, vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye'nin yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.