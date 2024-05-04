Jandarma, inci kefali nöbetinde

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme döneminin girmesiyle av yasağı başladı. Avlanmanın yasak olduğu 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Jandarma Komutanlığı, kaçak avcılara yönelik hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Ekipler, havadan dron ile bölgeyi tararken, gölde de botlarla devriye atıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üreme dönemlerinde ise tatlı suya ihtiyaç duyuyor. Her yıl üreme dönemleri olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yaşam alanı olan Van Gölü'nden çıkarak akarsulara göç eden inci kefalleri, akıntının tersine yüzerek büyük göç yolcuğuna çıkıyor. Bu 3 aylık dönemde ise inci kefali için av yasağı uygulanıyor. Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel güzellik sunan balıkların avlanmaması için de jandarma ekipleri kıyıda ve gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Edremit Asayiş Bot Timleri, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Alpaslan Jandarma Karakol komutanlığı ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle göçün gerçekleştiği akarsularda nöbet tutarak kaçak avcılara yönelik denetim yapıyor.

Kaçak avlanmanın en çok yaşandığı kritik bölgelere yerleştirilen jandarma timleri, gündüz dürbünlerle, gece ise termal kameralar ile araziyi gözetliyor. Aynı zamanda ekipler botlarla devriye gezerek, karadan yapılan çalışmalara destek veriyor. Bu dönemde inci kefalinin avlayan kaçak avcılara ise 8 bin 918 lira idari para cezası kesiliyor.

Jandarma ekipleri, yasağın başladığı 15 Nisan tarihinden bu yana 1 ton 500 kilo canlı, 1 ton 300 kilo ise ölü olmak üzere 2 ton 800 kilo balık ele geçirdi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklarda imha edildi ve kaçak avcılara da toplamda 94 bin 312 lira para cezası kesildi.