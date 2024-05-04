Kızılay ilk yardım konusunda eğitimle 776 bin 312 kişiye ulaştı

Kızılay, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda ilk yardımın hayat kurtarıcı özelliğine dikkat çekti. Toplumsal Güçlenme stratejik hedefi doğrultusunda sunulan ilk yardım eğitimleri, trafik kazaları gibi acil bir durumlarda hayat kurtarıcı etki sağlıyor. Kızılay, sunduğu eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla ise 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdiğini duyurdu.

Hayat kurtarıcı öneme sahip ilk yardım alanında da eğitim ve seminerler düzenleyen Kızılay, Türkiye geneli 26 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hizmet veriyor. Türk Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri ile 2023 yılı içerisinde 55 bin 406 kişiye sertifikalı eğitim verilirken 445 bin 603 kişiye de bilinçlendirme eğitimleriyle ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle de ülke genelindeki öğretmenlere de Kızılay Sertifikalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Bunun sonucunda 2023 yılında 275 bin 303 öğretmen sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı. Türkiye genelinde toplamda 776 bin 312 kişi Kızılay tarafından ilk yardım alanında bilinçlendirildi.

İlk yardımcı sayısını artırmak için eğitmenler de yetiştiren Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri, düzenlediği Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimini 2 günlük bir zaman diliminde gerçekleştiriyor. Toplamda 16 saatlik eğitim çalışmasında 13 ilk yardım konusu hakkında katılımcılara uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim sonunda katılımcıların becerileri değerlendirilerek belli bir ortalamanın üstünde başarı gösteren katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyorlar. Görme veya işitme kaybı olan dezavantajlı gruplar ile çocuklara yönelik hazırlanan içerikler ve alanında uzman kişilerden çalışma gruplarıyla eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.