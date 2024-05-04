Bakan Yerlikaya'dan araç tasarrufu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nda, Bakan Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları tasarruf tedbirleri kapsamında azaltıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.