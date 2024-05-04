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Keşan'da sağanak etkili oldu

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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da, öğle saat...

Keşan'da sağanak etkili oldu mask
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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

04 May 2024 - 17:30 DHA Edirne- Gündem

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Keşan'da sağanak etkili oldu mask
Keşan'da sağanak etkili oldu
Keşan'da sağanak etkili oldu mask
Keşan'da sağanak etkili oldu
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu mask
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu mask
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu
Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı mask
Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı mask
Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
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