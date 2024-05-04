Keşan'da sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.