Düzce’de dolu yağışı etkili oldu

DÜZCE’de öğle saatlerinde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar görürken, fırtına nedeniyle de kent merkezinde ağaçlar devrildi.
Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bölgede kamp yapan kampçılar paniğe kapılarak çadırlarına ve kapalı alanlara sığındı. Dolu, fındık ve bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar kökünden söküldü. Şıralık Mahallesi’nde devrilip yolu kapatan ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.