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Düzce’de dolu yağışı etkili oldu

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DÜZCE’de öğle saatlerinde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar görürken, fırtına nedeniyle de kent merkezinde ağa?...

Düzce’de dolu yağışı etkili oldu mask
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu
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DÜZCE’de öğle saatlerinde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar görürken, fırtına nedeniyle de kent merkezinde ağaçlar devrildi.

Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bölgede kamp yapan kampçılar paniğe kapılarak çadırlarına ve kapalı alanlara sığındı. Dolu, fındık ve bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar kökünden söküldü. Şıralık Mahallesi’nde devrilip yolu kapatan ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

04 May 2024 - 17:30 DHA Düzce- Gündem

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Düzce’de dolu yağışı etkili oldu mask
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu mask
Düzce’de dolu yağışı etkili oldu
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