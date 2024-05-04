Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında, tarihi Sur ilçesindeki İçkale Açık Hava Müzesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi. 10’uncusu düzenlenen programda Bakan Tekin, öğretmenlerle sohbet ederek istişarede bulundu. Eğitimde rotalarını öğretmenlerle birlikte belirlediklerini ifade eden Bakan Tekin, “Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek” dedi.

‘ÖĞRETMENLERİME HER DAİM SAHİP ÇIKACAĞIM’

Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programıyla ilgili görüşlerini ileten öğretmenler, mevcut konuları yetiştiremediklerini, yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu söyledi. Öğretmen atamaları ve meslek kanunu ilgili gelen sorular üzerine Bakan Tekin, “Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak. Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devem edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki, birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım” diye konuştu.