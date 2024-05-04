Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu

ADANA’DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kamu bankasının çatısı uçtu. Bankanın yanındaki apartman boşluğuna düşen çatı, paniğe neden oldu. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç otomobilin üstüne düştü. Otomobil ciddi hasar alırken, bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Ayrıca yine rüzgarın etkisiyle Adana Şehir Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.