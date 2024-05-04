- Gündem

Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu

ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA’DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatü...

Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu mask
Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu
Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA’DA etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamu bankasının binasının çatısı uçtu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kamu bankasının çatısı uçtu. Bankanın yanındaki apartman boşluğuna düşen çatı, paniğe neden oldu. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç otomobilin üstüne düştü. Otomobil ciddi hasar alırken, bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Ayrıca yine rüzgarın etkisiyle Adana Şehir Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.

04 May 2024 - 17:29 DHA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı mask
Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı
Şırnak’ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü mask
Şırnak’ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da, işletmelere 'vergi' denetimi mask
Ankara'da, işletmelere 'vergi' denetimi
ALTSO Başkanı Erdem’den Bakan Şimşek’e Alanya brifingi mask
ALTSO Başkanı Erdem’den Bakan Şimşek’e Alanya brifingi
Alanya’da servis esnafı isyan etti! mask
Alanya’da servis esnafı isyan etti!
Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi mask
Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber