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Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı

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MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri ile uçağı göreve başladı.Orman yangınları açısından birinci derece hassas b?...

Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı mask
Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı
Muğla’da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı
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MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri ile uçağı göreve başladı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki 1 Mayıs itibarıyla bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Değirmenyanı’nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağı Dalaman’da göreve başladı. Antonov tipi yangın söndürme uçağı Dalaman Havaalanı'nda konuşlu olarak görev yapacak.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2024 yılı yaz döneminde 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı görev yapacak.

04 May 2024 - 17:29 DHA Muğla- Gündem

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