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Şırnak’ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

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ŞIRNAK’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, g...

Şırnak’ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü mask
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ŞIRNAK’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

04 May 2024 - 17:28 DHA - Gündem

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