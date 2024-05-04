ALTSO Başkanı Erdem’den Bakan Şimşek’e Alanya brifingi

Başkan Erdem, Alanya’nın lokomotif sektörleri ile ilgili Bakan Şimşek’e bilgi verip, toplantıya katılanlar arasında yer alan Almanya Kuzey Ren – Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ve Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e de Alanya’nın tanıtımını yaptı.

ERDEM: “İŞ DÜNYAMIZIN TALEPLERİNİ İLETTİK”

Erdem konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Mehmet Şimşek’in, Almanya Kuzey Ren – Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Federal Maliye Bakanı Sn Christian Lindner’in katılımlarıyla kongre düzeyinde gerçekleşen ve Düsseldorf’da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü’ne katıldık.

Kongrede Düsseldorf Belediye Başkanı Dr Stephan Keller,TC Almanya Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, FDP Genel Sekreteri Bijan Dijr Sarai, Almanya Federal Meclis Üyesi Jens Spahn, Alman – Türk İşadamları Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar, TC Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye ve Almanyalı üst düzey bürokratlar ve Bilim Adamları da konuşmacı olarak katıldı.

Kongrede; tarihten bu yana partner ülkeler olarak görülen Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik fırsatlar, işbirlikleri yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler ve şirketlerde sosyal sorumluluk konuları üzerine görüş alışverişinde bulunup, ekonominin geleceğini değerlendirdik.

Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’in bulunduğu toplantıda Alanya’mızdaki son ekonomik gelişmeleri de kendisine aktarma fırsatı yakaladık.

Sayın Bakanımıza, Alanya’mızın lokomotif sektörleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri ile ilgili bilgi verip, iş insanlarımızın taleplerini ilettik. Özellikle yabancıya mülk, turizmde yüksek vergi kesintileri, artan maliyetler, tarımda yaşanan gelişmeler gibi konularda birinci ağızdan Sayın Bakanımıza güzel bir sunum yaptık. Sayın bakanımıza bizlere ayırdığı değerli vakitleri ve taleplerimize olan ilgisi nedeniyle teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte de Alanya’mızın taleplerinin en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz.” (ALTSO/BÜLTEN)