Alanya’da servis esnafı isyan etti!

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde dün trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Şimşek kullandığı servis aracını durduran F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmış, çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra ise şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 2 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

‘SERVİS ŞOFÖRLERİNİN SAHİPSİZ OLDUĞU ORTADADIR’

Olay sonrası servis şoförü Hüseyin Şimşek, meslektaşlarıyla bir araya gelerek tepkisini dile getirdi. Servis şoförü, yaşanan şiddetin ve trafik terörünün devam ettiğini vurgulayarak, ticari araçlarda yaşanan sorunların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Şimşek, servis araçlarının içinde öğrencilerin taşındığını ve bu nedenle daha fazla önem ve koruma gerektiğini ifade etti. Ayrıca, resmi kurumların desteğinin eksikliğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ve sahipsiz hissettiklerini söyledi. Şimşek, “Servis şoförlerinin sahipsiz olduğu ortadadır. Resmi odalarımızın yanımızda olmaması bizleri üzmüştür. Trafik terörü devam ediyor. Zaman zaman bu olayların yaşandığını dile getirsek de ticari araçlarda bu sorunlar dikkate alınmıyor. İnsanların ailesini, çocuğunu taşıyan kişilere daha çok önem verilmesi gerekirken terör saldırısı gibi servislerin üzerine saldırılması bizleri çok derinden etkiledi. Sahipsiz olduğumuzu bir kez daha gördük. Şuanda yanımda sadece meslektaşlarımı görebiliyorum. Bizden yol istendi, ol vermeme rağmen yolumuzu kesip Dinek mevkiinde içinde öğrenci bulunmasına rağmen taşla sopayla öldürmeye teşebbüs ettiler. Şahıs kolluk kuvvetleri tarafından yakandı. Kolluk kuvvetlerine, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürüne, Alanya Cumhuriyet başsavcısına bugün bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası servis esnafı konvoy halinde eylem yaptılar. (Şerife ÇOBAN)