Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

Dün trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dinek Mahallesi'nde dün trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş'nin kullandığı servis aracını durduran F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmış, çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra ise şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.(AA)
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.