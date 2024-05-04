04 May 2024 - 16:07- Gündem G:

Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

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Alanya’da trafikte çıkan kavgada, okul servisinin camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi

Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi mask
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Dün trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dinek Mahallesi'nde dün trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş'nin kullandığı servis aracını durduran F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmış, çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra ise şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.(AA)

Kaynak: AA

# Saldırı, Alanya, servis, Polis

04 May 2024 - 16:07 - Gündem

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