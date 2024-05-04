04 May 2024 - 15:56- Siyaset G:

Mansur Yavaş mal varlığını belediyeye astı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını belediyeye astı.

Mansur Yavaş mal varlığını belediyeye astı mask
Mansur Yavaş mal varlığını belediyeye astı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Seçimler öncesi mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin malvarlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin girişine astı.

İlanda, “2019 yılı Mansur Yavaş malvarlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı” ile “Nursen Yavaş malvarlığı” başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı. Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.

Mansur Yavaş mal varlığını belediyeye astı

Kaynak: KARAR

# Mansur Yavaş, mal varlığı, ankara, Yer

04 May 2024 - 15:56 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CHP'li Bülent Tezcan fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı mask
CHP'li Bülent Tezcan fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
Yücel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret mask
Yücel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı' mask
MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı'
İYİ Parti'de flaş istifa! Yomra Belediye Başkanı istifa etti mask
İYİ Parti'de flaş istifa! Yomra Belediye Başkanı istifa etti
Özçelik ilk vakıf toplantısına katıldı mask
Özçelik ilk vakıf toplantısına katıldı
Gündoğmuş Kaymakamı yurt dışına gidiyor mask
Gündoğmuş Kaymakamı yurt dışına gidiyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber