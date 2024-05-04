Mansur Yavaş mal varlığını belediyeye astı

Seçimler öncesi mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin malvarlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin girişine astı.

İlanda, “2019 yılı Mansur Yavaş malvarlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı” ile “Nursen Yavaş malvarlığı” başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı. Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.

Kaynak: KARAR