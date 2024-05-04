Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı

Kumluca'da iki katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında birinci katta yaşayan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA