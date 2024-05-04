Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı

Kumluca'da iki katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında birinci katta yaşayan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.