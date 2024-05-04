04 May 2024 - 15:35- Gündem G:

Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı

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Kumluca'da iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı mask
Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı
Antalya'da evde yangın çıktı: 1 yaralı
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Kumluca'da iki katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında birinci katta yaşayan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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04 May 2024 - 15:35 AA Antalya- Gündem

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