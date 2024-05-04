Alanya’da 5 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 03/05/2024 tarih ve E-43807993-010.07.02-276/13649 sayılı yazısı ile adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile 5’i Alanya’da olmak üzere 864 yeni mahkemenin kurulmasına karar verdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile; Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi,

Alanya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Alanya 4 ve 5. Sulh Hukuk mahkemeleri kurulacak. (Toygar DİM)