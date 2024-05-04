Alanya’da 5 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 03/05/2024 tarih ve E-43807993-010.07.02-276/13649 sayılı yazısı ile adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile 5’i Alanya’da olmak üzere 864 yeni mahkemenin kurulmasına karar verdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile; Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Alanya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Alanya 4 ve 5. Sulh Hukuk mahkemeleri kurulacak. (Toygar DİM)
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 03/05/2024 tarih ve E-43807993-010.07.02-276/13649 sayılı yazısı ile adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile 5’i Alanya’da olmak üzere 864 yeni mahkemenin kurulmasına karar verdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile; Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.