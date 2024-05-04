04 May 2024 - 14:50- Magazin G:

'Üç Kız Kardeş' final yapıyor

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Sevilen dizi 'Üç Kız Kardeş' bu akşam final yapıyor.

'Üç Kız Kardeş' final yapıyor mask
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Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşan 'Üç Kız Kardeş' dizisi bu akşam final yapıyor.

Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci'nin yer aldığı dizi, üç kız kardeşin Ayvalık'ta geçen hikayelerini anlatıyor.

Dizinin final bölümünde, Türkan ve Somer'in düğünü, Nesrin ve İhsan'ın barışması ve İncir'in aşk hayatındaki gelişmeler gibi birçok merak edilen soru cevabını bulacak.

Üç yıllık serüvenine veda eden 'Üç Kız Kardeş' dizisinin final bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarda olacak.

Kaynak: KARAR

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04 May 2024 - 14:50 - Magazin

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