Özel sporcular Alanya’ya ‘altın’la döndüler

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, Antalya’da gerçekleştirildi. İl genelinden çok sayıda özel sporcunun katıldığı müsabakalarda Alanya’yı, Özgün Kardelen Spor Kulübü sporcuları Efe Sarıkaya ve Melis Çelik temsil ettiler. Otizm kategorisinde yarışan Efe Sarıkaya, 100 metre koşu, 3 adım uzun atlama ve uzun atlamada birincilikler elde ederek 3 altın madalya almayı başardı. Down sendromu kategorisinde mücadele eden Melis Çelik ise 400 ve 200 metre koşularda birinci, 100 metre koşuda ikinci olarak 2 altın ve 1 gümüş madalya almaya hak kazandı.

OTİZMDE SPORUN ÖNEMİ

Alanya’da faaliyet gösteren Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu kurucusu ve spor kulübü başkanı Feridun Özdeş, elde edilen başarılarla ilgili konuştu. Bu başarının uzun süren emeklerin sonucunda olduğunu belirten Özdeş, istikrarlı çalışmanın önemine vurgu yaptı. Özdeş, “Kurum olarak özellikle otizm alanında uzun yıllardır özel eğitime ek olarak spor koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Spor koordinasyon etkinliklerinin otizm tanılı bireylerin eğitim süreçlerinde çok büyük önem arz ettiğini, alınan bu başarılarla bir kez daha görmüş olduk. Özellikle otizmde, sadece masa başında yapılan özel eğitim çalışmaları yeterli gelmez. Bu noktada spor koordinasyon çalışmaları, bireyin gelişimine gözle görülür oranda katkılar sağlar. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Başta sporcularımız olmak üzere başarılarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi. (Haber MERKEZİ)