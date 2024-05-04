Alanya'da feci kaza! Otomobiliyle şarampole uçtu

KAZA, saat 00.00 sıralarında Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. Konaklı Mahallesi'den Elikesik'e seyir halindeki Y.D., kullandığı 07 NA 1731 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Y.D. yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürülen sürücü tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle çıkarıldı. Sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 1,45 promil alkollü olduğu belirlendi. (DHA)