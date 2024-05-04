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Alanya'da feci kaza! Otomobiliyle şarampole uçtu

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Alanya’da, otomobiliyle şarampole yuvarlanan Y.D. (29) yaralandı. Hastanede tedavi edilen sürücünün, kontrollerinde 1,45 promil alkollü olduğu belirlendi

Alanya'da feci kaza! Otomobiliyle şarampole uçtu mask
Alanya'da feci kaza! Otomobiliyle şarampole uçtu
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KAZA, saat 00.00 sıralarında Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. Konaklı Mahallesi'den Elikesik'e seyir halindeki Y.D., kullandığı 07 NA 1731 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Y.D. yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürülen sürücü tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle çıkarıldı. Sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 1,45 promil alkollü olduğu belirlendi. (DHA)

# Otomobil, sağlık, Jandarma, kaza

04 May 2024 - 14:15 - Gündem

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