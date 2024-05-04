6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Alanya halkını sergiye davet eden sanatçılar yaptıkları ortak açıklamada, “Birlikte çıktığımız sanat yolculuğunda oluşturduğumuz eserleri siz sevgili sanatseverlerle ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde açılacak karma resim sergisine tüm Alanya halkını bekliyoruz” dediler. (Fatma VURAL)
- Kültür-Sanat
5 sanatçının hazırladığı karma sergi Alanya halkıyla buluşacak
MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu mimar, sanatçı, yazar Zuhal Uğurtay Ayaydın’ın; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun S. Gökçen Akdoğan, Zahide Özlük, Ahmet Demir ve Sema Dilmaç’la birlikte oluşturduğu karma resim sergisi Alanyalılarla buluşmak için gün sayıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.