5 sanatçının hazırladığı karma sergi Alanya halkıyla buluşacak 

6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Alanya halkını sergiye davet eden sanatçılar yaptıkları ortak açıklamada, “Birlikte çıktığımız sanat yolculuğunda oluşturduğumuz eserleri siz sevgili sanatseverlerle ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde açılacak karma resim sergisine tüm Alanya halkını bekliyoruz” dediler. (Fatma VURAL)