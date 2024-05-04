- Kültür-Sanat

5 sanatçının hazırladığı karma sergi Alanya halkıyla buluşacak 

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MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu mimar, sanatçı, yazar Zuhal Uğurtay Ayaydın’ın; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun S. Gökçen Akdoğan, Zahide Özlük, Ahmet Demir ve Sema Dilmaç’la birlikte oluşturduğu karma resim sergisi Alanyalılarla buluşmak için gün sayıyor.

5 sanatçının hazırladığı karma sergi Alanya halkıyla buluşacak  mask
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6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Alanya halkını sergiye davet eden sanatçılar yaptıkları ortak açıklamada, “Birlikte çıktığımız sanat yolculuğunda oluşturduğumuz eserleri siz sevgili sanatseverlerle ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.  6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde açılacak karma resim sergisine tüm Alanya halkını bekliyoruz” dediler. (Fatma VURAL)

# Alanya, günü, kültür

04 May 2024 - 11:53 - Kültür-Sanat

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