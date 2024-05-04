Ve sigaraya bir zam daha!

Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Philip Morris (PM) sigara grubuna 3 lira zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.
Dündar paylaşımına "Sigaraya bir zam daha zam yağmuru devam ediyor pm gurubuna zam geldi" notunu düştü.
Yeni gelen zamla PM grubunun en pahalı sigarası 70 TL en ucuzu ise 63 TL olurken, yeni fiyatlar bugünden itibaren (4 Mayıs) geçerli olacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.