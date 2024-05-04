04 May 2024 - 11:40- Gündem G:

Ve sigaraya bir zam daha!

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TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna 3 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle PM grubunun en pahalı sigarası 70 TL en ucuzu ise 63 TL oldu. Zamlı fiyatlar bugünden (4 Mayıs) itibaren geçerli olacak.

Ve sigaraya bir zam daha! mask
Ve sigaraya bir zam daha!
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Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Philip Morris (PM) sigara grubuna 3 lira zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar paylaşımına "Sigaraya bir zam daha zam yağmuru devam ediyor pm gurubuna zam geldi" notunu düştü.

Yeni gelen zamla PM grubunun en pahalı sigarası 70 TL en ucuzu ise 63 TL olurken, yeni fiyatlar bugünden itibaren (4 Mayıs) geçerli olacak.Ve sigaraya bir zam daha!

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04 May 2024 - 11:40 - Gündem

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