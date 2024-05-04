Muğla Bodrum’daki Bitez’de bir otele ait işletilen plaja giriş 75 Euro. Ayrıca alana girdikten sonra şirket, 150 Euro harcama talep ediyor. Bir kişinin bu plajı “günlük” kullanmak için 225 euro yani güncel kurla 7 bin 820 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Benzer bir şekilde yine Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki bir işletme de sadece giriş için 120 euro talep ediyor.

Şeyda Öztürk'ün Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, İzmir’in önemli tatil bölgesi Çeşme’de de plaj giriş fiyatlarında artış yaşandı. 2023’te ortalama 700 TL olan fiyatlar, bu sene 1250 TL’yi buldu. Alaçatı’daki bir plajın fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatların yanında bazı işletmeler içeride de para harcanmasını talep ediyor. Girişte 1000 TL istenen işletmede, içeride de minimum 1500 TL harcama talep ediliyor.

HALK PLAJLARI MEVCUT

Özel işletmelerin çevrelediği tatil bölgelerinde ayrıca belediyelere ait halk plajları da bulunuyor. Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir gibi mavi bayraklı plajların bulunduğu noktalarda belediyelerin plajlarına girişler ücretsiz. Ayrıca içeride şezlong ve şemsiyeler içinse ortalama 20 TL harcamak gerekiyor. Bunun yanında belediyelerin alanlarda cankurtaranlık hizmetleri de mevcut.

OTELLER GENİŞLİYOR

Ocak ayından bu yana 66 farklı otel projesi için adım atıldı. Kimi genişlemeye giderken kimi de yeni alanlarda inşa edilecek. Bu projelerin arasında onay bekleyen “tanıdık” bir isim de var. Bakanı Mehmet Kültür ve Turizm Nuri Ersoy’un ortakları arasında yer aldığı Otelcilik Ersoy İnşaat, Bodrum Adalıyalı mevkisindeki ikinci derece sit alanı içerisinde kalan bölgede otel yapmak istiyor. Proje dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını bekliyor.