Alanyalı Alaettinoğlu, İstanbul'daki görkemli düğünle evlendi

İSTANBUL'DA yaşayan Alanyalı iş insanı Hüseyin Alaettinoğlu, oğlu Feyzi Alaettinoğlu'nu evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. İman ve Feyzi Alaettinoğlu'nun Swiss Otel'de gerçekleşen düğüne İstanbul'un tanınmış simalarının yanısıra Alanya'dan da çok sayıda akraba ve tanıdık isim katıldı. Düğüne katılanlar arasında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, eşi Şükran Dim, Alanya Belediye Meclis Üyesi, Sri Lanka Fahri Konsolosu ve Kamburoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamburoğlu, Quattro Beach Resort & SPA Otel sahibi Hasan Doğan, Alanya Belediyesi eski başkan vekili Feyzi Alaettinoğlu, En Vie Beach, Day One Beach Resort, Origin Restaurant, Privee Lounge, Büyük Otel ve Nabucco İtalyan Restoran gibi Alanya'nın en popüler işletmelerinin sahibi Feridun Katak ve eşi Trine Tøt Katak ile çok sayıda tanıdık sima vardı. Düğüne katılan seçkin davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen İman ve Feyzi Alaettinoğlu, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Nikah töreninin ardından başlayan doyumsuz eğlence ise geç saatlere kadar devam etti. Cemali AYDINOĞLU