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Antalya Teleferik kazasında büyük skandal ortaya çıktı

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Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü, geçtiğimiz ay Antalya'da meydana gelen feci teleferik felaketine yönelik skandallar zincirinden bir parçayı ortaya çıkardı.

Antalya Teleferik kazasında büyük skandal ortaya çıktı mask
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Antalya'da meydana gelen ve ülke gündemine bomba gibi düşen teleferik faciasında soruşturmalar sürüyor. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik faciası ile ilgili aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.

ÜNLÜ İSİMDEN SKANDAL İDDİA

Teleferik kazasının can kaybıyla sonuçlanmasının ardından sorumlular bir bir ortaya çıkartılırken bir iddia da Arafta Sorular Programı Sunucusu ve Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nden geldi.

Esra Elönü Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Antalya’daki 'Teleferik Kazası 'na ilişkin bilirkişi raporunda, bakım onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower AŞ çalışanları S.K., K.K. ve O.K isimli çalışanların ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği ortaya çıktı" şeklinde ifadeler kullandı.

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04 May 2024 - 11:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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