Antalya Teleferik kazasında büyük skandal ortaya çıktı

Antalya'da meydana gelen ve ülke gündemine bomba gibi düşen teleferik faciasında soruşturmalar sürüyor. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik faciası ile ilgili aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.
ÜNLÜ İSİMDEN SKANDAL İDDİA
Teleferik kazasının can kaybıyla sonuçlanmasının ardından sorumlular bir bir ortaya çıkartılırken bir iddia da Arafta Sorular Programı Sunucusu ve Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nden geldi.
Esra Elönü Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Antalya’daki 'Teleferik Kazası 'na ilişkin bilirkişi raporunda, bakım onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower AŞ çalışanları S.K., K.K. ve O.K isimli çalışanların ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği ortaya çıktı" şeklinde ifadeler kullandı.
Antalya’daki 'Teleferik Kazası 'na ilişkin bilirkişi raporunda, bakım onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower AŞ çalışanları S.K., K.K. ve O.K isimli çalışanların ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği ortaya çıktı pic.twitter.com/BE8sbzBO7b
— Esra Elönü (@elonue) May 3, 2024
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.