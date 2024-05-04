Alanyalı eski oda başkanı Doğan Bacak’ın acı günü

ALANYA’DA yaklaşık 20 yıl Minibüsçüler Odası Başkanlığı yapan Doğan Bacak eşi Ayşe Bacak’ı kaybetti. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Ayşe Bacak, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Ayşe Bacak’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Tosmur Akmezarlık’a defnedilecek. Taziyesi Tosmur Mahallesi, Postallı Çıkmazı’ndaki evlerinin önünde yapılacak. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, başta Doğan Bacak olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)