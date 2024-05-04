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Alanyalı eski oda başkanı Doğan Bacak’ın acı günü

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Alanya Minibüsçüler Odası eski Başkanı Doğan Bacak, eşi Ayşe Bacak’ı yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybetti

Alanyalı eski oda başkanı Doğan Bacak’ın acı günü mask
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ALANYA’DA yaklaşık 20 yıl Minibüsçüler Odası Başkanlığı yapan Doğan Bacak eşi Ayşe Bacak’ı kaybetti. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Ayşe Bacak, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Ayşe Bacak’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Tosmur Akmezarlık’a defnedilecek. Taziyesi Tosmur Mahallesi, Postallı Çıkmazı’ndaki evlerinin önünde yapılacak. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, başta Doğan Bacak olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)

# Alanya, eğitim

04 May 2024 - 10:53 - Gündem

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