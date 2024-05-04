ALANYA’DA yaklaşık 20 yıl Minibüsçüler Odası Başkanlığı yapan Doğan Bacak eşi Ayşe Bacak’ı kaybetti. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Ayşe Bacak, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Ayşe Bacak’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Tosmur Akmezarlık’a defnedilecek. Taziyesi Tosmur Mahallesi, Postallı Çıkmazı’ndaki evlerinin önünde yapılacak. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, başta Doğan Bacak olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)
- Gündem
Alanyalı eski oda başkanı Doğan Bacak’ın acı günü
Alanya Minibüsçüler Odası eski Başkanı Doğan Bacak, eşi Ayşe Bacak’ı yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybetti
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.