Araç sahiplerine sonunda iyi haber! Benzin ve motorine dev indirim

Son ekonomik gelişmeler ışığında, akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor. Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek.

Ekonomideki son gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Dolar kurunda beklenen ani bir yükseliş olmaması durumunda, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı ortalama 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek Bu indirimlerle birlikte, vatandaşlar akaryakıt alımlarında bir nebze olsun rahat bir nefes alacak.

Kaynak: Karar