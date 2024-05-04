Alanya'da korku dolu anlar! Öğrenci dolu minibüse sopalı saldırı

Edinilen bilgilere göre olay, öğleden sonra Alanya'nın Dinek Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracının kimliği öğrenilemeyen şoförü ile bir otomobilin sürücü F.S. ve araçta bulunan babası M.S. arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Otomobilin servis aracının önünü keserek durdurmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü F.S. sopayla servis aracının camına vurmaya başladı. Servis aracının ön camı kırılırken olay anında araçta bulunan öğrenciler panikle bağrıştı. F.S ve babası M.S. trafikteki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü F.S ve babası M.S.’yi gözaltına aldı.
Yaşananlar servisin içinde bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde F.S.’nin servis aracına sopayla vurduğu anlar yer alırken öğrencilerin ise panik halde attıkları çığlık ve ‘Hüseyin abi yapma’ dedikleri duyuldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.