Emeklilerin yükünü azaltacak gelişme: Tarih belli oldu...

Emekliler derin bir oh çektirecek uygulama dört gözle bekleniyor. Tarih belli oldu.



Sene başında maaşlara yapılan zam ile birlikte en düşük emekli 10 bin TL oldu. Maaşın asgari ücretin fazlasıyla altında kalması büyük tepkilere neden olurken zamlı maaş aylar içerisinde enflasyon karşısında mum gibi eridi.



Emeklilerin tepkisi ise 31 Mart yerel seçimlerine yansıyarak tarihinde ilk defa AK Parti’yi ikinci parti konumuna düşürdü. Emeklilerin geçim sıkıntısında olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren hükümet bir takım çalışmalar gerçekleştirdi.

2024 yılının emekliler yılı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destekler için sinyaller vermişti. Bahsi geçen destekler arasında ise en çok “Emekli Kart” uygulaması ön plan çıktı.



CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından meclise sunulan teklifte emeklilere çeşitli hizmetler verilmesi planlanıyor. Hizmetler içerisinde indirim ve bazı ücretsiz haklar olacak.



Kart şeklinde verilecek olan uygulamada SGK kapsamında gelir ve aylık alan kişiler ile bazı sosyal güvenlik yasalarına tabi olan emeklilere verilecek. Bu kapsamda bankalarla anlaşma sağlanarak “Emekli Kart” adı verilen bir kart emeklilere verilecek.

Teklifin meclisten geçmesi halinde karta sahip olacak emeklilere şehir içi ulaşımda ücretsiz yolculuk, elektrik, su, doğal gaz ve temel hizmet faturalarında yüzde 40 indirimden faydalanacak.



Söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesi halinde “Emekli Kart” adı altında sağlanacak olan imkanlar 1 Temmuz 2024 itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Kamu Son Haber