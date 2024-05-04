MSB duyurdu: Askerlik atamaları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini sosyal medya hesabından açıkladı.
Öte yandan, MSB'nin X hesabından yapılan bir başka paylaşımda, Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili özellikler konusunda detaylar paylaşıldı.
MSB tarafından yayımlanan duyuru sonrasında ise askerlik yerleri de resmen ilan edildi.
MSÜ ADAYLARINA!
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2024-MSÜ) 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacağını ifade etti. MSB tarafından yapılan son paylaşımda ise son tarih 10 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.