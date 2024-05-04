Restoranlarda alınan o ücret isyan ettirdi: Resmen rezillik!

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu ek ücretlerin haksız olduğunu vurgulayarak tüketicilerin ödeme durumunda şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Restoran ve kafelerde kuver ücretine ek olarak "servis ücreti"nin eklenmesi, müşterilerin tepkisine neden oldu. Bahşiş verilmediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti, kişi başına olarak gösterilmeye başladı. Ancak bu uygulama, tüketicilerin tepkisine neden oldu.

Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu (TUKONFED) Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, tüketicilere bu ücretlerin yasal olmadığını ve ödemek zorunda olmadıklarını hatırlatarak, ödemeyen tüketicilerin şikayette bulunabileceklerini ifade etti. Ayrıca Saraçlı, işletmeleri de yeni çıkacak genelge ile ticaretten men edilebilecekleri konusunda uyardı.

Saraçlı, servis ücretinin yasal olmadığını ve işletmelerin bu ücreti talep etme haklarının olmadığını belirtiyor. Tüketicilerin bu tür taleplere karşı ödeme yapmaması gerektiğini belirtten Saraçlı, bu durumda şikayette bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Saraçlı ayrıca, işletmelerin Maliye Bakanlığı tarafından geriye dönük denetlenebileceğini ve ciddi cezalarla karşılaşabileceklerini ifade etti.

Restoran sahibi Murat Sakin ise müşterilerden servis ücreti almanın doğru olmadığını belirterek, bu uygulamaya karşı olduğunu ifade etti. Müşterilerin yemeği zaten ödediklerini ve ekstra bir servis ücreti ödemelerinin gereksiz olduğunu düşünen Sakin, bu tür ek ücretlerin müşterileri rahatsız ettiğini dile getirdi.

Restoranda yemek yiyen Mahmut Ayaz, böyle bir hizmet bedeli olmaması gerektiğini ve bu tür bir uygulamayla karşılaşmamış olmasına rağmen kesinlikle tepkisini göstereceğini belirtti. Bir diğer müşteri Nurhan Güler ise böyle bir uygulamayla karşılaşmamış olmasına rağmen, servis ücretini ödemeyeceğini ve restoranların bu tür ek ücretlerle fiyatları daha da yükselttiğini ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber