Vergi uzmanı bombayı patlattı: O 3 gruba kallavi zam! Akaryakıt tütün...

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) aylık ve yıllık olmak üzere enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3,18 olurken TÜİK yıllık enflasyonu ise 69,80 olarak açıkladı.

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklaması üzerine Vergi Uzmanı Ozan Bingöl konuya ilişkin açıklama yaptı. Ozan Bingöl enflasyon, başta ücret geliri elde edenler olmak üzere halkın büyük bir kesimini yoksullaştıran, gelir dağılımını bozan, temsilsiz ve adaletsiz bir vergi olduğunu söyledi.

Enflasyonun vatandaşların cebindeki parayı her saniye çalan hırsız olduğunu söyleyen Ozan Bingöl, bu enflasyonun yoksuldan varsıla doğru bir servet transferi olduğunu söyledi.

Ozan Bingöl enflasyon paylaşımının yanı sıra Akaryakıt alkol ve tütüne ÖTV zammı geleceğini açıkladı.

YÜZDE 15 ZAM!

Sosyal medya hesabı X’den paylaşım yapan Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aksi bir karar almadığı takdirde 3 Temmuz’da alkole, tütüne ve akaryakıta zam geleceğini belirtti.

Ozan Bingöl, 3 Temmuz tarihinde 1 Litre benzindeki ÖTV tutarı 9,45 liradan 10,92 liraya, 1 Litre motorindeki ÖTV tutarının 8,86 liradan 10,24 liraya, 1 Litre alkoldeki ÖTV tutarı 1.062 liradan 1.228 liraya yükseleceğini sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.

Vergi Uzmanı Bingöl, farklı bir karar alınmadığı sürece 3 Temmuz 2024 tarihinde “Akaryakıt, Alkol ve Tütün” ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında otomatik olarak yapılacak artış oranını yüzde 15,61 olacağını dile getirdi.

Kaynak: Kamu Son Haber