Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi!

Olay sonrasında şarkıcı büyük bir şok yaşarken, trafik polisleri tarafından kendisine trafik cezası kesildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeni olarak, Yıldız Tilbe'nin "Takip Mesafesi" kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine dayanılarak işlem yapıldığını gösteriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber