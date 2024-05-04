04 May 2024 - 01:37- Magazin G:

Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi!

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken, arkadan çarptığı sivil plakalı bir polis aracıyla trafik kazası yaşadı.

Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi! mask
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Olay sonrasında şarkıcı büyük bir şok yaşarken, trafik polisleri tarafından kendisine trafik cezası kesildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeni olarak, Yıldız Tilbe'nin "Takip Mesafesi" kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine dayanılarak işlem yapıldığını gösteriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 May 2024 - 01:37 - Magazin

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