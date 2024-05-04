Yıldız Tilbe trafik kazası geçirdi!

Olay sonrasında şarkıcı büyük bir şok yaşarken, trafik polisleri tarafından kendisine trafik cezası kesildi.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeni olarak, Yıldız Tilbe'nin "Takip Mesafesi" kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine dayanılarak işlem yapıldığını gösteriyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.